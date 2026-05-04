GMR, soutenue par KKR, vise une valorisation de 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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* GMR vise à lever jusqu'à 797.9 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York

* La société fournit des services médicaux d'urgence à travers les États-Unis

* KKR, Ares et HPS s'apprêtent à acheter pour 350 millions de dollars de bons de souscription dans le cadre d'un placement privé

(Ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

La société de services médicaux d'urgence GMR Solutions a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la reprise des nouvelles introductions en bourse se prolonge en mai.

La société basée à Lewisville, au Texas, connue sous le nom de Global Medical Response, vise jusqu'à 797.9 millions de dollars lors de son introduction en bourse en proposant 31,9 millions d'actions à un prix compris entre 22 et 25 dollars chacune.

Le marché des introductions en bourse a connu un fort rebond le mois dernier après une brève accalmie en mars, l'optimisme autour du conflit au Moyen-Orient ayant donné aux conseils d'administration la confiance nécessaire pour aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse.

Le mois d'avril a été l'un des plus importants pour le marché des introductions en bourse ces dernières années, plusieurs grands émetteurs ayant fixé le prix d'offres de plus d'un milliard de dollars, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et de fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans les introductions en bourse.

La société d'investissement KKR KKR.N a racheté en 2015 le prestataire de services d'ambulance aérienne Air Medical à Bain Capital dans le cadre d'une transaction d'environ 2 milliards de dollars.

La société new-yorkaise a ensuite fusionné Air Medical avec American Medical Response en 2018 pour former Global Medical Response, après avoir acquis le prestataire de services d'ambulances terrestres auprès d'Envision Healthcare pour 2.4 milliards de dollars.

GMR, qui a finalisé un refinancement de 5.4 milliards de dollars en 2025, est un acteur majeur dans la fourniture de services médicaux d'urgence essentiels, avec des activités couvrant environ 1.400 comtés américains.

La société prend en charge environ 5.5 millions de patients par an et estime avoir répondu à environ 10% de tous les appels au 911 à l'échelle nationale au 31 décembre. Une part importante de son chiffre d'affaires est liée au nombre de transports de patients qu'elle effectue.

Des fonds affiliés aux sociétés d'investissement KKR

KKR.N , Ares ARES.N et HPS devraient acquérir pour 350 millions de dollars de bons de souscription dans le cadre d'un placement privé.

J.P. Morgan, KKR et BofA Securities figurent parmi les souscripteurs. GMR Solutions sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "GMRS".