GMR Solutions, géant du secteur des ambulances soutenu par KKR, lève 479 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le prestataire de services médicaux d'urgence GMR Solutions a levé 478,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi la société, après avoir vendu 31,9 millions d'actions à 15 dollars chacune.

La société basée à Lewisville, au Texas, connue sous le nom de Global Medical Response, a obtenu une valorisation d'environ 3,35 milliards de dollars.

GMR Solutions avait revu ses prévisions à la baisse après avoir initialement visé jusqu'à 797,9 millions de dollars grâce à une fourchette de prix proposée comprise entre 22 et 25 dollars par action.

La reprise des introductions en bourse a redynamisé le sentiment du marché, incitant les entreprises à accélérer leurs cotations tant que la fenêtre de marché reste ouverte, même si la volatilité persistante et l'incertitude géopolitique continuent de peser sur l'appétit des investisseurs.

GMR est un prestataire de services médicaux d'urgence basé aux États-Unis qui propose des services de transport en ambulance aérienne et terrestre, de soins de santé mobiles et d'intervention en cas de catastrophe, avec des activités couvrant les communautés urbaines et rurales à l'échelle nationale.

La société, qui a finalisé un refinancement de 5,4 milliards de dollars en 2025, est présente dans 1 400 comtés américains.

En 2015, la société d'investissement KKR KKR.N a racheté le prestataire de services d'ambulance aérienne Air Medical à Bain Capital dans le cadre d'une transaction d'environ 2 milliards de dollars.

La société new-yorkaise a ensuite fusionné Air Medical avec American Medical Response en 2018, après avoir racheté la société à Envision Healthcare pour 2,4 milliards de dollars, pour former Global Medical Response.

GMR devrait faire son entrée à la Bourse de New York mercredi sous le symbole "GMRS", avec J.P. Morgan, KKR et BofA Securities parmi les souscripteurs de l'offre.