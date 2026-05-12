GMR, le géant des services d'ambulance soutenu par KKR, réduit son objectif de valorisation pour son introduction en bourse aux États-Unis à 3,3 milliards de dollars

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Le prestataire de services médicaux d'urgence GMR Solutions a revu mardi à la baissel'objectif de valorisation de son introduction en bourse aux États-Unis, le ramenant de 5 milliards de dollars à environ 3,3 milliards de dollars, les investisseurs restant sélectifs vis-à-vis des nouvelles cotations.

La société basée à Lewisville, au Texas, connue sous le nom de Global Medical Response,cherche à lever 478,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse en commercialisant 31,9 millions d'actions à 15 dollars chacune,contre son projet initial de lever jusqu'à 797,9 millions de dollars à un prix proposécompris entre 22 et 25 dollars par action.

Si le marché des introductions en bourse a été encourageant au printemps après une brève accalmie en mars, les analystes soulignent que la fenêtre d'introduction reste inégale, les investisseurs se montrant sélectifs quant à l'affectation de leurs capitaux.

La société d'investissement KKR KKR.N a racheté le prestataire de services d'ambulance aérienne Air Medical dans le cadre d'une transaction d'environ 2 milliards de dollars auprès de Bain Capital en 2015.

La société new-yorkaise a ensuite fusionné Air Medical avec American Medical Response en 2018 pour former Global Medical Response, après avoir racheté le prestataire de services d'ambulances terrestres à Envision Healthcare pour 2,4 milliards de dollars.

GMR, qui a finalisé un refinancement de 5,4 milliards de dollars en 2025, est un acteur de premier plan dans la fourniture de services médicaux d'urgence essentiels, avec des activités couvrant environ 1 400 comtés américains. Au 31 décembre, sa dette à long terme s'élevait à environ 5 milliards de dollars.

Des fonds affiliés aux sociétés d'investissement KKR

KKR.N , Ares ARES.N et HPS devraient acquérir pour 500 millions de dollars de bons de souscription dans le cadre d'un placement privé. Ils avaient initialement prévu d'acheter pour350 millions de dollars de bons de souscription.

GMR devrait fixer le prix de son introduction en bourse plus tard dans la journée de mardi et commencer à être cotée à la Bourse de New York mercredi sous le symbole "GMRS".

J.P. Morgan, KKR et BofA Securities figurent parmi les chefs de file de l'opération.