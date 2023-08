Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: veut développer la recharge bi-directionnelle information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 17:49









(CercleFinance.com) - La société General Motors a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait développer la technologie de recharge bidirectionnelle du véhicule au domicile (V2H) au sein de son portefeuille d'ici à 2026.



Les premiers véhicules à recevoir la technologie incluent le Chevrolet Silverado EV RST 2024, le GMC Sierra EV Denali Edition 1 2024, le Chevrolet Blazer EV 2024, le Chevrolet Equinox EV 2024, la Cadillac LYRIQ 2024 et la prochaine Cadillac ESCALADE IQ, qui sera dévoilée le 9 août.



Selon GM, cette technologie libère une valeur supplémentaire pour les conducteurs de véhicules électriques, qui pourront transférer l'énergie de leurs véhicules vers leur maison afin de compenser les besoins en électricité pendant les jours de pointe ou encore atténuer l'impact des pannes de courant.





Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -1.75%