GM: ventes trimestrielles en hausse de 17% aux Etats-Unis 02/04/2025









(CercleFinance.com) - General Motors rapporte que ses ventes aux États-Unis ont augmenté de 17 % au premier trimestre, avec une croissance à deux chiffres pour chacune de ses quatre marques.



Dans le détail, les ventes de Chevrolet ont progressé de 14% (meilleur 1er trimestre depuis 2019). Cadillac s'arroge 21 %, avec une progression de 37% pour les véhicules électriques. GMC a réalisé son meilleur premier trimestre, avec une hausse de 18 % des ventes tandis que Buick a affiché son meilleur premier trimestre depuis 2007, avec une croissance de 39 %.



' La croissance des ventes de GM a surpassé celle de tous les autres grands constructeurs', pointe Rory Harvey, vice-président exécutif de GM et président des marchés mondiaux.



' Nous sommes le leader du secteur pour les camions et les petits SUV abordables, Cadillac connaît une forte progression sur le segment du luxe, et nous avons le portefeuille de véhicules électriques le plus large de l'industrie ', a-t-il ajouté.







