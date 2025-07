GM: ventes semestrielles en hausse de 12% aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - General Motors fait savoir que ses ventes aux États-Unis ont progressé de 7 % au deuxième trimestre et de 12 % au cours du premier semestre 2025, dépassant largement la croissance estimée de 4 % du marché automobile américain.



Duncan Aldred, vice-président senior et président de GM Amérique du Nord, attribue ces résultats aux investissements réalisés dans les crossovers, SUV et pickups thermiques et électriques, ainsi qu'à ' l'excellente exécution des équipes, fournisseurs et concessionnaires '.



GM a notamment enregistré des ventes record de crossovers depuis le début de l'année : Buick, qui ne commercialise que des crossovers, a par exemple vu ses ventes bondir de 29 %, la plus forte hausse parmi les marques généralistes.



Chevrolet a connu son meilleur premier semestre depuis 2019, en hausse de 9 %, porté par des ventes historiques d'Equinox.



Les ventes de véhicules électriques de GM ont progressé de plus de 100 % au T2, Chevrolet devenant la première marque EV du marché américain et Cadillac leader des parts de marché EV dans le luxe au deuxième trimestre.









Valeurs associées GENERAL MOTORS 52,100 USD NYSE +0,19%