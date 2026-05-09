GM va verser 12,75 millions de dollars pour mettre fin à une enquête sur la protection de la vie privée des conducteurs en Californie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Californie affirme que GM a tiré 20 millions de dollars de la vente de données à l'échelle nationale

* Le service OnStar a enregistré les destinations et les vitesses de conduite

* GM a accepté une interdiction de cinq ans concernant la vente de données des consommateurs

(Article entièrement révisé, avec des détails supplémentaires, des informations de contexte et un commentaire de GM) par David Shepardson

GM < GM.N> a accepté de verser 12,75 millions de dollars pour mettre fin à une enquête menée par la Californie sur des allégations selon lesquelles le constructeur automobile de Détroit aurait illégalement vendu à deux courtiers en données des informations détaillées sur les habitudes de conduite de centaines de milliers de Californiens, a déclaré vendredi le procureur général de l'État , Rob Bonta.

L'accord, sous réserve de l'approbation du tribunal, prévoit 12,75 millions de dollars d'amendes civiles. Il restreint également l'utilisation par GM des données de conduite des consommateurs compilées sur les abonnés à son service OnStar et interdit la vente de ces données à des courtiers. Il comprend une interdiction de cinq ans de vente de données personnelles.

Les données que GM a vendues aux courtiers comprenaient des noms, des numéros de téléphone et des adresses personnelles. Elles détaillaient la localisation GPS des endroits où les abonnés OnStar conduisaient et garaient leurs véhicules.

De 2016 à 2024, GM a également enregistré les vitesses de conduite et les cas d’accélération brusque, a indiqué l’État. Selon les médias, ces données sur le comportement au volant ont été partagées avec des assureurs automobiles qui les ont utilisées pour justifier des hausses de tarifs dans certaines régions, bien que M. Bonta ait précisé que la loi californienne interdit aux assureurs de l’État d’utiliser ces informations pour fixer leurs tarifs.

La Californie a déclaré que GM aurait tiré environ 20 millions de dollars de ces ventes de données à l'échelle nationale et a ajouté que GM avait collecté ces données grâce à l'utilisation par les consommateurs d'OnStar, qui peut notamment fournir des itinéraires ou appeler une ambulance en cas d'accident.

“General Motors a vendu les données des conducteurs californiens à leur insu et sans leur consentement, et ce malgré de nombreuses déclarations visant à les rassurer sur le fait qu’elle ne le ferait pas. Ce trésor d’informations comprenait des données de localisation précises et personnelles permettant d’identifier les habitudes quotidiennes et les déplacements des Californiens”, a déclaré M. Bonta.

GM a déclaré que l'accord “concerne Smart Driver, un produit que nous avons arrêté en 2024, et renforce les mesures que nous avons prises pour consolider nos pratiques en matière de confidentialité”.

GM a ajouté qu’il s’engageait à faire preuve de transparence envers ses clients concernant ses pratiques en matière de données, ainsi que leurs choix et leur contrôle sur leurs informations personnelles.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a déclaré cette année que le comportement de GM constituait une “trahison flagrante de la confiance des consommateurs”. En janvier 2025, la FTC a indiqué que GM et sa filiale OnStar avaient accepté de ne pas divulguer ni vendre de données sensibles relatives à la géolocalisation des véhicules et au comportement des conducteurs à des agences d’évaluation du crédit pendant cinq ans.

En 2023, une agence californienne chargée de la protection de la vie privée a annoncé l'ouverture d'enquêtes sur les pratiques en matière de confidentialité des véhicules connectés. Selon des articles parus dans la presse en 2024, des constructeurs automobiles, dont GM, partageaient les données relatives au comportement de conduite des consommateurs avec des compagnies d'assurance, et certains assureurs auraient augmenté les primes des consommateurs sur la base de ces données, a déclaré M. Bonta.

M. Bonta a déclaré que les conducteurs californiens n'avaient pas subi de hausses de tarifs en raison de la vente de données par GM. En vertu de la législation californienne en matière d'assurance, il est interdit aux assureurs d'utiliser les données de conduite pour fixer les tarifs d'assurance.