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GM serait en pourparlers pour fournir des pièces d'armement à Lockheed Martin, selon le WSJ
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 01:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N serait en pourparlers avec Lockheed Martin LMT.N en vue de fabriquer des pièces pour les armes de ce fournisseur du secteur de la défense, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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