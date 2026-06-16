GM serait en pourparlers pour fournir des pièces d'armement à Lockheed Martin, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
General Motors GM.N serait en pourparlers avec Lockheed Martin LMT.N en vue de fabriquer des pièces pour les armes de ce fournisseur du secteur de la défense, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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