GM serait en pourparlers pour fournir des pièces d'armement à Lockheed Martin, selon le WSJ

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General Motors GM.N serait en pourparlers avec Lockheed Martin LMT.N en vue de fabriquer des pièces pour les armes de ce fournisseur du secteur de la défense, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.