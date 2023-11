Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: s'inscrit comme motoriste en Formule 1 information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 12:42









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé hier s'être inscrit auprès de la Fédération internationale automobile (FIA) pour devenir motoriste en Formule 1 à compter de 2028.



'Nous sommes ravis que notre nouvelle Andretti Cadillac F1 soit propulsée par un groupe motopropulseur GM', a déclaré le président de GM, Mark Reuss.



' Grâce à notre expertise approfondie en ingénierie et en course, nous sommes convaincus que nous développerons un groupe motopropulseur performant pour la série et positionnerons Andretti Cadillac comme une véritable équipe d'usine. Nous courrons avec les meilleurs, aux plus hauts niveaux, avec passion et intégrité qui contribueront à élever le sport auprès des fans de course du monde entier', a-t-il ajouté.



Cette annonce du constructeur va notamment permettre d'appuyer la candidature de l'équipe américaine Andretti qui aspire à rejoindre la catégorie reine du sport auto dès 2026, voire 2025, en tant que onzième équipe.







