GM revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, invoquant une demande des consommateurs “résiliente”

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* GM revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars, les portant à une fourchette comprise entre 14 et 16 milliards de dollars

* L'Ebit trimestriel s'élève à 3,9 milliards de dollars, contre environ 3 milliards de dollars un an plus tôt

* GM maintient ses prévisions concernant un impact des droits de douane compris entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars

(Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 4, ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 5 à 7) par Kalea Hall

General Motors GM.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, pour la deuxième fois, après avoir annoncé une hausse de 30 % de son bénéfice de base au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré avoir largement dépassé les estimations de bénéfices des analystes malgré un contexte économique instable, les consommateurs ayant dû faire face à la hausse des prix de l’essence, à une inflation persistante et à un ralentissement de la croissance de l’emploi au cours du trimestre.

Les bons résultats enregistrés sur son marché domestique, l’Amérique du Nord, qui est également son plus grand marché, ont été portés par une politique de prix solide.

L'action GM a progressé d'environ 1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les clients de GM continuent de dépenser sans compter pour des pick-up haut de gamme et des gros SUV, tels que le Cadillac Escalade, malgré la hausse des prix de l’essence. Aux États-Unis, le prix de vente moyen d’un véhicule GM s’est établi à environ 52.000 dollars au cours du trimestre, en légère hausse par rapport à l’année précédente.

Cela a permis à l’entreprise de compenser les pressions liées à la hausse des coûts des matières premières et des coûts liés au commerce, y compris les dépenses supplémentaires liées au transfert d’une partie de la production automobile aux États-Unis afin d’éviter les droits de douane imposés par l’administration Trump. “Nous avons réussi à faire fi d’une partie de cette incertitude”, a déclaré mardi matin Paul Jacobson, directeur financier de GM, à CNBC, ajoutant que les clients de l’entreprise avaient “fait preuve d’une grande résilience”. Le résultat trimestriel avant intérêts et impôts (Ebit) de l’entreprise est passé à 3,9 milliards de dollars, contre environ 3 milliards un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s’est établi à 3,57 dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,20 dollars, selon les données de LSEG.

GM a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars, les portant dans une fourchette comprise entre 14 et 16 milliards de dollars. Au premier trimestre, GM avait déjà revu ses prévisions à la hausse de 500 millions de dollars, montant qu’il prévoit de récupérer grâce aux remboursements liés à une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé certains des droits de douane instaurés par l’administration Trump.

Le constructeur automobile a bénéficié d’une hausse des ventes de voitures à essence et d’une forte baisse des ventes de véhicules électriques, qui ont toujours été déficitaires. L’administration du président Donald Trump a assoupli l’année dernière la réglementation sur le rendement énergétique et les émissions des véhicules, permettant ainsi aux constructeurs de vendre davantage de voitures à moteur à combustion. Malgré un trimestre meilleur que prévu, le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a déclaré que ses résultats continueraient d’être pénalisés par les pressions douanières et la hausse des coûts d’approvisionnement. GM a maintenu ses prévisions antérieures, estimant que les droits de douane auraient un impact négatif de 2,5 à 3,5 milliards de dollars sur son résultat net. Le groupe a indiqué que l’inflation des coûts des matières premières, des puces informatiques et de la logistique devrait réduire ses bénéfices de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année.

La délocalisation de l’activité industrielle depuis l’étranger vers les États-Unis, associée à une hausse des dépenses liées aux logiciels, a entraîné des coûts supplémentaires compris entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars, a-t-il précisé.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, la directrice générale Mary Barra a déclaré que l’entreprise prévoyait de rapatrier davantage d’activités de production aux États-Unis afin de réduire son exposition aux droits de douane. Le résultat net trimestriel a chuté de 31 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1,3 milliard de dollars, principalement en raison de coûts liés à la restructuration des activités des usines de véhicules électriques s’élevant à environ 2,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a progressé de 2 % pour atteindre 48 milliards de dollars.

En Amérique du Nord, la marge bénéficiaire s’est améliorée, passant de 6,1 % l’année précédente à 8,6 %, malgré une baisse de 4 % du chiffre d’affaires trimestriel. En Chine, où GM mène actuellement une restructuration, le groupe a enregistré un résultat des participations de 83 millions de dollars, contre 71 millions l’année précédente. Ses activités internationales, hors Chine, ont affiché une baisse de 7 % de leur résultat opérationnel, à 190 millions de dollars.