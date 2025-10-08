GM revient sur son projet de demander des crédits d'impôt de dernière minute pour les véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un 2e paragraphe; ajout d'un nouveau 4e paragraphe avec la raison de l'abandon du programme, selon la source; remplacement de Ford par "pas de commentaire" dans le dernier paragraphe) par Mike Colias et David Shepardson

General Motors GM.N abandonne un programme visant à permettre à ses concessionnaires de continuer à offrir pendant plusieurs mois un crédit d'impôt de 7.500 dollars sur les locations de véhicules électriques après l'expiration le 30 septembre de la subvention fédérale, a déclaré la société mercredi.

Vers la fin du mois dernier, GM a élaboré un plan pour que son organisme de prêt interne commence l'achat de VE dans l'inventaire de ses concessionnaires. La société prévoyait de demander le crédit fédéral de 7 500 dollars pour ces voitures quelques heures avant la date limite, puis d'intégrer cet argent dans les contrats de location de VE pour les clients.

"Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas demander le crédit d'impôt", a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters mercredi.

GM a décidé de mettre fin au programme après que le sénateur républicain Bernie Moreno, un ancien concessionnaire automobile actif dans la politique automobile, ait exprimé ses inquiétudes à ce sujet, a déclaré à Reuters une personne informée du dossier.

L'idée derrière ce programme était d'atténuer l'impact de l'expiration du crédit d'impôt sur les concessionnaires, qui craignaient d'être coincés avec des VE difficiles à vendre. GM avait prévu de demander le crédit pour des dizaines de milliers de VE dans les stocks des concessionnaires, selon des personnes familières avec le plan. Ford F.N a lancé un programme similaire avant l'expiration du crédit d'impôt. Il n'est pas certain que Ford poursuive son programme. Un porte-parole s'est refusé à tout commentaire.