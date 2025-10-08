GM revient sur son projet de demander des crédits d'impôt de dernière minute pour les véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Colias

General Motors GM.N abandonne un programme visant à permettre à ses concessionnaires de continuer à offrir pendant plusieurs mois un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques après l'expiration le 30 septembre de la subvention fédérale, a déclaré la société mercredi.

Vers la fin du mois dernier, GM a conçu un plan pour que son organisme de prêt interne initie l'achat de VE dans l'inventaire de ses concessionnaires. La société a prévu de demander le crédit fédéral de 7 500 dollars pour ces voitures quelques heures avant la date limite, puis d'intégrer cet argent dans les contrats de location de VE pour les clients.

L'idée de ce programme était d'atténuer l'impact de l'expiration du crédit d'impôt sur les concessionnaires, qui craignaient de se retrouver avec des VE difficiles à vendre. GM avait prévu de demander le crédit pour des dizaines de milliers de VE dans les stocks des concessionnaires, selon des personnes familières avec le plan.

"Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas demander le crédit d'impôt", a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters mercredi. Le constructeur automobile n'a pas donné de détails sur sa décision.

Ford F.N a lancé un programme similaire avant l'expiration du crédit d'impôt. Il n'est pas certain que Ford poursuive son programme. Un porte-parole n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.