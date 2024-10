Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: resserrement en hausse des fourchettes-cibles information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, General Motors (GM) annonce tabler désormais pour 2024 sur un BPA ajusté entre dix et 10,50 dollars, ainsi que sur un EBIT ajusté entre 14 et 15 milliards, contre respectivement 9,50-10,50 dollars et 13-15 milliards précédemment.



'Nous avons accru nos parts de marché de détail aux États-Unis avec des prix supérieurs à la moyenne, des stocks bien gérés et à des incitatifs inférieurs à la moyenne', souligne notamment la CEO Mary T Barra dans une lettre aux actionnaires.



Au titre du troisième trimestre 2024, le constructeur automobile a vu son BPA ajusté augmenter de 29,8% à 2,96 dollars et son EBIT ajusté progresser de 15,5% à 4,11 milliards de dollars, pour des revenus accrus de 10,5% à près de 48,8 milliards.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 48,92 USD NYSE -0,54%