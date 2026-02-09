 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GM recrute un nouveau directeur de la stratégie issu de Lucid Motors
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 19:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N a embauché un cadre de la startup de véhicules électriques Lucid Motors LCID.O pour diriger la stratégie de l'entreprise, un rôle qui comprendra la recherche de partenariats avec des entreprises de technologie .

GM a déclaré lundi que Claudia Gast sera directrice financière adjointe du constructeur automobile et vice-présidente de la stratégie, du développement de l'entreprise et des partenariats technologiques. Mme Gast commencera le 1er mars et rendra compte à Mary Barra, directeur général de GM, pour la stratégie, et à Paul Jacobson, directeur financier, pour le développement de l'entreprise et les partenariats technologiques.

De nombreux constructeurs automobiles recrutent des cadres issus de startups et d'entreprises technologiques spécialisées dans les véhicules électriques, car ils doivent faire face à des changements technologiques majeurs dans leurs activités, notamment l'électrification, la conduite automatisée et les véhicules centrés sur les logiciels. Dans un rôle élargi, Gast remplacera Zach Kirkman, un ancien dirigeant de Tesla qui a rejoint GM en 2023. Kirkman quitte l'entreprise pour d'autres opportunités, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Mme Gast était dernièrement vice-présidente senior de la stratégie et du développement commercial chez Lucid. Elle a également dirigé la stratégie de l'entreprise de défense AM General.

Véhicules électriques

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
81,320 USD NYSE -3,46%
LUCID GROUP
11,0800 USD NASDAQ +2,03%
TESLA
419,0499 USD NASDAQ +1,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Deux nouvelles entrées au comex de LVMH, dont Antoine Arnault
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 19:35 

    LVMH a annoncé lundi deux nouvelles entrées au comité exécutif (comex) du groupe: Antoine Arnault, 48 ans, fils de Bernard Arnault, et Véronique Courtois promue au poste de PDG des Parfums Christian Dior et de la Division Beauté du groupe. Antoine Arnault, qui ... Lire la suite

  • Le président républicain de la commission des enquêtes de la Chambre des représentants, James Comer (D) et Andy Biggs (G), autre élu républicain de cette commission, à l'issue d'une audition à huis clos en visioconférence avec Ghislaine Maxwell, à Washington le 9 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump pour répondre aux questions du Congrès
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:27 

    La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine mais s'est dite prête à le faire en échange d'une grâce du président Donald Trump. "Comme prévu, ... Lire la suite

  • Antoine Arnault assiste au défilé de la collection automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture Berluti lors de la Semaine de la mode masculine à Paris
    Antoine Arnault promu au comité exécutif de LVMH
    information fournie par Reuters 09.02.2026 19:03 

    Antoine Arnault, fils du PDG Bernard ‍Arnault, a été promu lundi au comité exécutif de LVMH, où ‌siège déjà sa soeur Delphine Arnault. Bernard Arnault, âgé de ​76 ans, a cinq enfants ⁠tous impliqués dans la gestion de son empire du ⁠luxe, ‍qu'il dirige depuis près ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank