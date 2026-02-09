GM recrute un nouveau directeur de la stratégie issu de Lucid Motors

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N a embauché un cadre de la startup de véhicules électriques Lucid Motors LCID.O pour diriger la stratégie de l'entreprise, un rôle qui comprendra la recherche de partenariats avec des entreprises de technologie .

GM a déclaré lundi que Claudia Gast sera directrice financière adjointe du constructeur automobile et vice-présidente de la stratégie, du développement de l'entreprise et des partenariats technologiques. Mme Gast commencera le 1er mars et rendra compte à Mary Barra, directeur général de GM, pour la stratégie, et à Paul Jacobson, directeur financier, pour le développement de l'entreprise et les partenariats technologiques.

De nombreux constructeurs automobiles recrutent des cadres issus de startups et d'entreprises technologiques spécialisées dans les véhicules électriques, car ils doivent faire face à des changements technologiques majeurs dans leurs activités, notamment l'électrification, la conduite automatisée et les véhicules centrés sur les logiciels. Dans un rôle élargi, Gast remplacera Zach Kirkman, un ancien dirigeant de Tesla qui a rejoint GM en 2023. Kirkman quitte l'entreprise pour d'autres opportunités, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Mme Gast était dernièrement vice-présidente senior de la stratégie et du développement commercial chez Lucid. Elle a également dirigé la stratégie de l'entreprise de défense AM General.