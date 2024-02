GM recrute l'ex-spécialiste des batteries de Tesla

(AOF) - GM annonce avoir embauché Kurt Kelty, au poste de vice-président chargé des batteries : cet "expert mondialement reconnu en matière de batteries" a dirigé la stratégie du groupe d’Elon Musk en la matière de 2006 à 2017. Il sera chargé d’élaborer nouvelle approche pour la stratégie batteries de GM couvrant à la fois "l'utilisation de matières premières, la recherche, le développement et l'investissement dans de nouvelles technologies, la commercialisation de cellules et de packs, ainsi que les opportunités de fin de vie".

Il s'agira de rendre GM capable de "fournir plus rapidement aux clients des véhicules électriques rentables, moins coûteux et plus performants", précise le communiqué.

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.