Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: protocole d'accord avec le sud-coréen Hyundai information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - GM et Hyundai ont annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord en vue de collaborer dans plusieurs domaines d'activité considérés comme 'stratégiques'.



Les deux partenaires expliquent qu'ils envisagent d'étudier le développement conjoint de nouveaux produits, de coopérer en ce qui concerne l'approvisionnement et la production et de travailler ensemble sur de futures technologies d'énergies propres.



Dans un communiqué commun, le constructeur automobile américain et son homologue sud-coréen soulignent que l'objectif de cette collaboration est d'améliorer les mesures d'efficacité et de renforcer leur compétitivité.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 45,87 USD NYSE +2,74%