GM: présente 'la Cadillac la plus rapide de tous les temps' information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - GM présente la Cadillac LYRIQ-V 2026, le tout premier véhicule entièrement électrique de la série V. Selon le constructeur, ce modèle ' offre des performances emblématiques alliées à un savoir-faire et à une technologie de pointe '.



Cadillac annonce 'un véhicule de luxe véritablement complet' avec 'un caractère iconique aux multiples facettes et des fonctionnalités axées sur les performances'.



Le véhicule délivre une puissance de 615 ch avec un couple de 880 Nm ce qui en ferait ' la Cadillac la plus rapide de tous les temps ', assure le constructeur. Par ailleurs une suite de fonctionnalités de gestion de la traction a été spécialement conçue pour augmenter l'agilité du véhicule.



La LYRIQ-V sera vendue aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi que sur d'autres marchés mondiaux ultérieurement.



Sa production débutera début 2025 dans l'usine GM de Spring Hill Manufacturing, dans le Tennessee.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 53,92 USD NYSE +2,19%