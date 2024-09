Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: le titre recule, Morgan Stanley abaisse son conseil information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - L'action GM accuse mercredi matin la deuxième plus forte baisse de l'indice S&P 500 à Wall Street, pénalisée par une note de Morgan Stanley dans laquelle le broker explique s'inquiéter de la détérioration de la situation économique en Chine.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre lâche 5,6%, contre un gain de 0,1% au même instant pour le SBF 120.



Dans une étude consacrée au secteur américain de l'automobile, Morgan Stanley dit se préoccuper de 'l'effet papillon' consécutif à la dégradation de la conjoncture chinoise.



'La Chine produit neuf millions de voitures de plus qu'elle n'en achète, ce qui a des répercussions sur le paysage concurrentiel occidental', résume le broker dans sa note.



Plus globalement, le courtier étaye sa décision par la perspective de pertes de parts de marchés de la part de GM comme de Ford, d'un 'mix' prix moins favorable et de l'impact de l'émergence des véhicules électriques sur la rentabilité des constructeurs automobiles.



Et s'il souligne que les rachats d'actions ont permis à GM d'afficher la meilleure performance du secteur cette année, Morgan Stanley prévient que leur effet est désormais appelé à s'estomper.



Il abaisse en conséquence son conseil de 'pondération en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours ramené de 47 à 42 dollars.





