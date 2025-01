GM: le titre monte, Deutsche Bank relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 16:14









(CercleFinance.com) - L'action GM s'inscrit en nette hausse mardi matin à la Bourse de New York, le groupe automobile américain profitant d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.



Un peu moins d'une demi-heure après l'ouverture, le titre progresse de 1,8%, à comparer avec une hausse de 0,4% au même moment pour l'indice S&P 500.



Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, Deutsche Bank a relevé son conseil sur la valeur de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 56 à 60 euros.



Le bureau d'études dit notamment saluer les mesures stratégiques récemment prises par le constructeur, à commencer par l'intégration de la filiale de conduite autonome Cruise au sein de son périmètre et la restructuration de ses activités en Chine.



Deutsche mentionne également l'histoire opérationnel flatteur qu'affiche le groupe.



'GM a toujours bien exécuté sa stratégie face aux incertitudes économiques, et nous cela va lui permettre de rester bien positionné en 2025, dans un contexte de ralentissement persistant de l'électrique, d'inquiétudes sur les droits de douane et de changements politiques éventuels', ajoute-t-il.



L'analyste rappelle que le cours de Bourse est également porté par une politique agressive en matière de rachats d'actions, un élément qui devrait perdurer au-delà de 2025 selon lui.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 52,96 USD NYSE +3,92%