GM: le Super Cruise désigné 'meilleur système d'assistance' information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - GM fait savoir que MotorTrend a désigné son Super Cruise comme 'meilleur système d'assistance à la conduite de l'industrie automobile' dans le cadre de ses premiers 'Best Tech Awards'.



Lancé en 2017, Super Cruise permet une conduite mains libres sur routes compatibles.



GM prévoit d'étendre sa disponibilité à environ 750 000 miles de routes aux États-Unis et au Canada d'ici fin 2025.



Depuis son lancement, les clients ont parcouru des centaines de millions de miles avec cette technologie, désormais proposée sur plus de 20 modèles.





