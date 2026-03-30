GM fait tourner au ralenti son usine de véhicules électriques de Détroit et licencie temporairement 1 300 personnes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les véhicules produits dans l'usine et sur les changements stratégiques de GM en matière de production dans les paragraphes 3 à 5) par Nora Eckert et David Shepardson

General Motors GM.N fait tourner au ralenti une usine de véhicules électriques de Détroit jusqu'au 13 avril, prolongeant ainsi une période d'arrêt qui a commencé le 16 mars, a déclaré la société lundi.

"L'usine ZERO ajustera temporairement sa production afin d'aligner la production de véhicules électriques sur la demande du marché", a déclaré un porte-parole de GM. Le licenciement temporaire concerne 1 300 travailleurs.

L'usine, qui produit des véhicules tels que le Chevrolet Silverado EV et le Hummer EV, a connu une production irrégulière au cours de l'année dernière, GM étant confronté à une baisse de la demande pour les modèles alimentés par des batteries. Le constructeur automobile a réduit la production de l'usine d'environ 50 % en janvier.

GM, qui a déclaré 7,6 milliards de dollars de dépréciations sur ses programmes de véhicules électriques, est l'un des nombreux constructeurs automobiles qui ont revu à la baisse leurs plans en matière de véhicules électriques à la suite des changements importants apportés à la réglementation par le président américain Donald Trump.

Au lieu de cela, l'industrie se penche sur la production de camions et de SUV à essence, les principales machines à profit de Détroit. GM a confirmé lundi son intention d'augmenter la production de ses poids lourds dans une usine du Michigan à partir de juin.