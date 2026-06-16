GM et Lockheed Martin s'allient pour renforcer la production de défense américaine

General Motors et Lockheed Martin ont annoncé un partenariat stratégique destiné à soutenir les capacités industrielles américaines dans le secteur de la défense. L'accord associe GM Defense, la filiale militaire du constructeur automobile, et le groupe de défense autour de projets visant à répondre à la hausse des besoins de production. Les deux entreprises précisent que cette coopération a été facilitée par le département américain de la Défense.

Les partenaires concentreront leurs efforts sur trois domaines principaux : l'amélioration de la préparation industrielle, le renforcement des chaînes d'approvisionnement et le recours à des méthodes avancées de conception et de fabrication afin d'accroître l'efficacité de la production. General Motors étudiera notamment la mise à disposition de certains de ses laboratoires et sites industriels dans le cadre de cette collaboration. Le groupe prévoit cette année 9 milliards de dollars d'investissements et 7 milliards de dollars de dépenses en recherche et développement pour l'ensemble de ses activités.

Lockheed Martin poursuit parallèlement un programme d'investissement de 9 milliards de dollars d'ici 2030 afin d'augmenter sa capacité de production de munitions et de moderniser ses installations. Les deux entreprises n'ont pas encore précisé quels programmes de défense seront concernés par leurs investissements communs. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de rapprochement entre l'industrie automobile et le secteur militaire, alors que plusieurs gouvernements cherchent à renforcer leurs capacités de production stratégiques.