GM et Hyundai Motor envisagent des projets communs de développement de véhicules

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

General Motors GM.N et Hyundai Motor Co 005380.KS ont déclaré jeudi qu'ils avaient convenu d'explorer une future collaboration dans des domaines stratégiques clés, notamment le développement potentiel de véhicules communs, les questions de chaîne d'approvisionnement et les technologies d'énergie propre.

Les constructeurs automobiles américains et coréens ont déclaré avoir signé un protocole d'accord non contraignant afin d'étudier les moyens de "tirer parti de leur taille et de leurs forces complémentaires pour réduire les coûts et mettre plus rapidement à la disposition des clients une gamme plus large de véhicules et de technologies"

Les constructeurs automobiles doivent faire face à des dizaines de milliards de dollars de coûts d'investissement pour construire de nouveaux véhicules électriques et des batteries, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et développer des technologies avancées telles que les véhicules à conduite autonome, alors qu'ils sont confrontés à des réglementations strictes en matière d'émissions des véhicules et à une forte concurrence dans le monde entier.

Les projets de collaboration potentiels "sont axés sur le codéveloppement et la production de véhicules particuliers et commerciaux, de moteurs à combustion interne et de technologies d'énergie propre, électriques et à hydrogène", ont déclaré GM et Hyundai.

Les deux entreprises ont annoncé des plans ambitieux pour augmenter la production de véhicules électriques .

Les deux entreprises examineront également les possibilités d'approvisionnement combiné dans des domaines tels que les matières premières pour les batteries et l'acier, et prévoient de commencer immédiatement à évaluer "les opportunités et la progression vers des accords contraignants"

L'accord-cadre a été signé par Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group, et Mary Barra, présidente-directrice générale de GM.

"Notre objectif est d'exploiter l'envergure et la créativité des deux entreprises pour offrir aux clients des véhicules encore plus compétitifs, plus rapidement et plus efficacement", a déclaré Mme Barra.

Hyundai Motor comprend le fleuron Hyundai et sa filiale Kia

000270.KS , qui constituent ensemble le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes, tandis que GM est le plus grand constructeur automobile américain.

Les constructeurs automobiles "évalueront les possibilités d'améliorer la compétitivité sur les marchés et les segments de véhicules clés, ainsi que de réaliser des économies de coûts et d'offrir une plus grande valeur ajoutée aux clients grâce à notre expertise combinée et à nos technologies innovantes", a déclaré M. Chung.

En octobre 2023, Honda Motor 7267.T et GM ont abandonné un plan visant à développer conjointement des véhicules électriques abordables , un an seulement après avoir convenu de travailler ensemble dans le cadre d'un effort de 5 milliards de dollars pour tenter de battre Tesla TSLA.O en termes de ventes.

Les deux constructeurs automobiles ont convenu en avril 2022 de développer une série de VE à bas prix basés sur une nouvelle plateforme commune, produisant potentiellement des millions de voitures à partir de 2027.