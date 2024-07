GM dépasse largement les attentes au 2T, porté par l'Amérique du Nord

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le constructeur automobile américain General Motors a fait bien mieux qu'attendu au deuxième trimestre, grâce à une bonne dynamique commerciale en Amérique du Nord, qui l'a vu gagner des parts de marché.

Le groupe de Detroit (Michigan) a également relevé ses prévisions pour les indicateurs les plus suivis par le marché, mais en a abaissé d'autres, selon un communiqué publié mardi.

Le bénéfice net ressort à 2,93 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, paramètre le plus suivi par le marché, il atteint 3,06 dollars, soit nettement mieux que les 2,25 dollars annoncés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Lors de la période allant d'avril à juin, General Motors a vu sa part de marché passer de 15,6% à 15,9% en Amérique du Nord.

Parmi les modèles ayant enregistré la plus forte croissance, les pick-up Sierra (sous marque GMC), Colorado et Silverado (sous marque Chevrolet).

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 7% sur un an, à 47,9 milliards de dollars.

La croissance du marché nord-américain compense le fléchissement à l'international, en premier lieu la Chine, où les ventes de GM ont chuté de 29% sur un an.

Le constructeur a vu ses parts de marché rognées partout ailleurs qu'en Amérique du Nord. GM ne pesait plus que 6,7% des ventes au total dans ses pays d'implantation, y compris en Amérique du Nord, contre 7,3% un an plus tôt.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier, Paul Jacobson, a rappelé que le groupe était "resté plus constant que beaucoup de (ses) concurrents, qui ont été beaucoup plus offensifs" sur le plan tarifaire.

"Je pense que les prix de nos véhicules sont adéquats", a commenté le dirigeant, "et nous voyons des signes selon lesquels la demande (pour ces modèles) est soutenue."

Au deuxième trimestre, General Motors a amélioré ses marges, notamment en contrôlant ses frais généraux, qui ont fondu de 7%.

Confiante dans ses perspectives, la firme centenaire a relevé, pour la seconde fois, ses prévisions de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels et de flux de trésorerie net (cash flow), également corrigé des facteurs non récurrents.

Dans le même temps, elle a légèrement abaissé ses projections de bénéfice net.