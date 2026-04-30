GM consacre plus d'un milliard de dollars à la production de moteurs à essence aux États-Unis et au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N investit environ 1,4 milliard de dollars dans trois usines américaines et une usine canadienne qui produisent des moteurs à essence, des transmissions et des pièces moulées en métal, a annoncé mercredi le constructeur automobile, renforçant ainsi sa capacité à fabriquer des voitures à moteur à combustion alors que la demande de véhicules électriques diminue.

Ces investissements interviennent également alors que l'administration du président Donald Trump continue de faire pression sur les entreprises pour qu'elles investissent davantage aux États-Unis. GM a indiqué avoir investi 6 milliards de dollars au cours de l'année écoulée dans des usines aux États-Unis.

Voici les détails:

* Ces investissements soutiendront le lancement de la prochaine génération de camions et de SUV pleine grandeur de GM, tels que le Chevrolet Silverado et le Cadillac Escalade.

* GM investit 300 millions de dollars dans une usine de Romulus, dans le Michigan, afin d'augmenter la production de transmissions.

* Le constructeur automobile investit 150 millions de dollars dans une fonderie de Saginaw, dans le Michigan, afin d'augmenter la production de pièces de moteur.

* 40 millions de dollars supplémentaires sont destinés à une usine de Toledo, dans l'Ohio, afin d'augmenter la production de transmissions.

* Au Canada, GM a annoncé qu'il investissait 691 millions de dollars canadiens (504,9 millions de dollars américains) dans la production de la prochaine génération de son moteur V8 dans une usine de l'Ontario.