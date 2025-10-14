GM chute après avoir annoncé une perte de 1,6 milliard de dollars liée à la réorientation des capacités de production des véhicules électriques

14 octobre - ** Les actions de General Motors GM.N ont baissé de plus de 1%à 55$

** La société annonce des charges totalisant 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre , en raison d'un réalignement de sa capacité et de sa fabrication de véhicules électriques en prévision d'un ralentissement de la demande

** GM déclare que les charges comprennent une dépréciation hors trésorerie de 1,2 milliard de dollars liée aux ajustements de la capacité des véhicules électriques, 400 millions de dollars pour les frais d'annulation de contrat et les règlements commerciaux

** Le PT médian de 29 courtiers couvrant GM est de 62 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 4,4 % depuis le début de l'année