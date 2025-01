GM: Cadillac participera aux championnats IMSA et WEC information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - Cadillac Racing annonce que ses voitures de course hybrides V-Series.R participeront à la saison 2025 dans les championnats IMSA et FIA WEC, soit deux championnats de courses d'endurance.



Trois voitures, dont les modèles No. 10 et No. 40 de Wayne Taylor Racing et le No. 31 de Whelen, concourront en IMSA, tandis que deux V-Series.R dorées seront engagées dans le FIA WEC avec l'équipe Hertz Team JOTA.



Ces prototypes hybrides, qui marquent une avancée technologique, ont été dévoilés avant les essais du Roar Before the 24 en vue de la Rolex 24 At Daytona.





