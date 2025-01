GM: BPA accru de plus de moitié au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 13:33









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) fait part d'un BPA ajusté en augmentation de 54,8% à 1,92 dollar et d'un EBIT ajusté en hausse de 42,8% à 2,51 milliards de dollars, soit une marge améliorée de 1,2 point à 5,3% pour des revenus accrus de 11% à 47,7 milliards.



'La combinaison de véhicules attrayants dans des segments en croissance et à volume élevé, d'une exécution solide et d'une discipline a conduit directement à un EBIT ajusté et un BPA dilué ajusté record sur l'exercice', souligne la CEO Mary T Barra.



Pour l'exercice qui commence, le constructeur automobile anticipe un BPA ajusté entre 11 et 12 dollars ainsi qu'un EBIT ajusté entre 13,7 et 15,7 milliards, à comparer à respectivement 10,60 dollars et 14,9 milliards réalisés sur l'ensemble de 2024.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 55,05 USD NYSE +0,04%