 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GM affirme que la hausse du prix de l'essence n'a pas d'impact sur les ventes
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall et Nathan Gomes

General Motors GM.N n'a pas constaté de changement notable dans ses ventes à la suite de l'augmentation du prix de l'essence due à la guerre en Iran, a déclaré mercredi le directeur financier du constructeur automobile.

Le directeur financier Paul Jacobson a déclaré que les conditions météorologiques et la baisse des stocks, en particulier de camions alors que GM se prépare à lancer de nouvelles versions de taille normale, ont affecté les ventes du premier trimestre plus que d'autres facteurs.

En général, il faut quatre à six mois de hausse continue des prix du pétrole pour que les gens commencent à se dire: "Peut-être que je devrais réduire le kilométrage, ou peut-être que je devrais acheter moins cher", mais je ne pense pas que ce soit le cas", a-t-il déclaré lors d'une conférence de la Bank of America.

Le prix du gallon moyen d'essence aux États-Unis a augmenté de 27 % depuis la fin du mois de février, pour atteindre 3,72 dollars, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
74,720 USD NYSE +0,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank