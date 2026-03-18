GM affirme que la hausse du prix de l'essence n'a pas d'impact sur les ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall et Nathan Gomes

General Motors GM.N n'a pas constaté de changement notable dans ses ventes à la suite de l'augmentation du prix de l'essence due à la guerre en Iran, a déclaré mercredi le directeur financier du constructeur automobile.

Le directeur financier Paul Jacobson a déclaré que les conditions météorologiques et la baisse des stocks, en particulier de camions alors que GM se prépare à lancer de nouvelles versions de taille normale, ont affecté les ventes du premier trimestre plus que d'autres facteurs.

En général, il faut quatre à six mois de hausse continue des prix du pétrole pour que les gens commencent à se dire: "Peut-être que je devrais réduire le kilométrage, ou peut-être que je devrais acheter moins cher", mais je ne pense pas que ce soit le cas", a-t-il déclaré lors d'une conférence de la Bank of America.

Le prix du gallon moyen d'essence aux États-Unis a augmenté de 27 % depuis la fin du mois de février, pour atteindre 3,72 dollars, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).