Le chef de la branche armée du Hamas tué à Gaza

Le corps d'Ezzedine Al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas, tué lors d'une frappe israélienne nocturne avec des membres de sa famille, lors de ses funérailles à Gaza, le 16 mai 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Le chef de la branche armée du Hamas a été tué dans la bande de Gaza, ont annoncé samedi l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien, au lendemain d'une frappé l'ayant visé.

L'armée israélienne et le Shin Bet, le renseignement intérieur, "annoncent (...) que le terroriste Ezzedine al-Haddad a été éliminé", selon un communiqué israélien, une information également confirmée à l'AFP par deux responsables du Hamas.

Il "a été assassiné lors d'une frappe israélienne visant un appartement résidentiel et un véhicule civil hier (vendredi) à Gaza", a indiqué l'un d'entre eux. Un membre de la branche armée du Hamas a également fait état de la mort de son chef.

Le ministère israélien de la Défense avait annoncé vendredi avoir ciblé Ezzedine al-Haddad, sans confirmer dans l'immédiat la mort de celui qu'il avait présenté comme un "terroriste de premier plan" et "l'un des principaux architectes du massacre du 7 octobre" 2023.

De la fumée s'échappe d'un immeuble résidentiel touché la veille par une frappe israélienne dans le quartier d'Al-Ramal à Gaza, le 16 mai 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

La Défense civile de Gaza, une organisation de secouristes sous contrôle du Hamas, avait pour sa part indiqué qu'une personne avait été tuée et une vingtaine d'autres blessées après que des avions de combat avaient "bombardé un immeuble résidentiel" dans le quartier d'Al-Ramal dans la ville de Gaza.

La télévision israélienne a diffusé des images montrant un immeuble en feu à Gaza, affirmant qu'il s'agissait du lieu où Ezzedine al-Haddad avait été pris pour cible.

- Plusieurs dirigeants du Hamas tués -

Le ministère l'accuse d'être "responsable du meurtre, de l'enlèvement et des souffrances infligées à des milliers de civils israéliens et de soldats de l'armée israélienne".

Le corps d'Ezzedine Al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas, tué lors d'une frappe israélienne nocturne avec des membres de sa famille, lors de ses funérailles à Gaza, le 16 mai 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

"Il a maintenu nos otages dans des conditions de captivité brutales, a orchestré des attentats terroristes contre nos forces et a refusé de mettre en œuvre l'accord proposé par le président américain Donald Trump visant au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza", a-t-il ajouté vendredi.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, a mené l'attaque du 7 octobre 2023 contre des localités du sud d'Israël, qui a fait 1.221 morts selon les autorités israéliennes. Elle avait également enlevé 251 otages, emmenés à Gaza.

La campagne militaire de représailles menée par Israël a dévasté la bande de Gaza et fait des dizaines de milliers de morts.

Une trêve est entrée en vigueur le 10 octobre 2025 dans le territoire, dont une partie est contrôlée par le Hamas et l'autre par l'armée israélienne.

"Haddad a ouvertement violé le cessez-le-feu en vigueur en s'employant à rétablir les capacités de la branche militaire de l'organisation terroriste, en planifiant de nombreuses attaques contre des civils israéliens et des soldats de l'armée israélienne, et en refusant de désarmer", selon un responsable militaire israélien.

Des habitants passent devant un immeuble résidentiel touché la veille par une frappe israélienne dans le quartier d'Al-Ramal à Gaza, le 16 mai 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Il décrit l'homme comme "le plus haut responsable militaire de l'organisation terroriste Hamas et le dernier dirigeant de haut rang du Hamas encore présent dans la bande de Gaza à avoir participé à l'organisation du massacre du 7-Octobre".

Pendant la guerre, il "a changé de cachette à de multiples reprises", selon la même source.

Israël a revendiqué la mort de plusieurs hauts dirigeants du Hamas, dont Yahya Sinouar, le chef du Hamas à Gaza, tué le 16 octobre 2024 et considéré comme le cerveau des attaques du 7-Octobre.

L'armée israélienne avait aussi tué en juillet 2024 Mohammed Deif, commandant en chef des Brigades Ezzedine Al-Qassam et autre tête pensante des attaques.

Les frappes israéliennes ont aussi visé des dirigeants du Hamas à l'étranger, ainsi que des hauts commandants du Hezbollah alliés au groupe, dont l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.