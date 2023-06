Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: accord d'approvisionnement avec Element 25 information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce la conclusion d'un accord avec Element 25 pour que ce dernier lui fournisse jusqu'à 32.500 tonnes de sulfate de manganèse par an afin de soutenir la production annuelle de plus d'un million de véhicules électriques en Amérique du Nord.



Pour cela, Element 25 prévoit de construire une première usine de sulfate de manganèse aux États-Unis, qui traitera le manganèse extrait en Australie, et GM investira 85 millions de dollars à titre de prêt pour la construction de cette installation en Louisiane.



La préparation de ce site devrait commencer au troisième trimestre 2023 et son ouverture est prévue pour 2025. L'installation devrait créer environ 200 emplois permanents lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle.





