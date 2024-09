Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: accès ouvert aux Superchargeurs Tesla pour les clients information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce l'ouverture d'un accès à plus de 17.800 Superchargeurs Tesla à ses clients, portant ainsi à plus de 231.800 le nombre de bornes de recharge rapide publiques disponibles pour ses clients en Amérique du Nord.



Pour accéder au réseau Tesla, les clients américains pourront acheter un adaptateur CC NACS approuvé par GM par l'intermédiaire des applications mobiles de la marque de véhicule GM pour un prix recommandé de 225 dollars.



Les clients pourront également utiliser les mêmes applications pour localiser de manière transparente les Superchargeurs Tesla disponibles, vérifier l'état de la station, initier une charge et payer pour les sessions de recharge.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 48,67 USD NYSE +2,40%