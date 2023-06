Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: a recruté une nouvelle directrice de la communication information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - General Motors annonce la nomination de Lin-Hua Wu en tant que vice-présidente senior et directrice des communications.



Née il y a 52 ans, Lin-Hua Wu rejoint GM en provenance de chez Google, où elle occupait le poste de vice-présidente des communications mondiales et des affaires publiques depuis 2021.



Lin-Hua Wu dispose 'd'une vaste expérience dans les communications d'entreprise, d'agence et de l'industrie technologique', précise GM.



Avant Google, Lin-Hua Wu a notamment chez travaillé chez Dropbox (2016-2021) comme directrice des communications, mais aussi chez Square, Brunswick (2013-2015) ou encore Kekst and Company (2004-2012).



La nomination de Lin-Hua Wu chez GM sera effective à compter du 21 août 2023.







