Glyphosate: pas de majorité à Bruxelles, l'herbicide devrait être réautorisé pour 10 ans

(AOF) - La Commission européenne annonce que les États membres « n'ont pas atteint la majorité qualifiée requise pour renouveler ou rejeter » l'approbation du glyphosate lors d'un vote au comité d'appel. Cela fait suite à un précédent vote au Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (Scopaff) le 13 octobre dernier, au cours duquel les États membres n'avaient pas non plus atteint la majorité requise pour renouveler ou rejeter la proposition concernant l'herbicide de Bayer accusé d'être cancérigène.

La Commission annonce qu'elle " va désormais procéder au renouvellement de l'approbation du glyphosate pour une période de 10 ans ", sur la base d'évaluations approfondies de la sécurité réalisées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et l'Agence européenne des produits chimiques (Echa).

Les associations Générations Futures et Foodwatch voient le glyphosate " en passe d'être prolongé de 10 ans parce que les États membres, dont la France ont manqué de courage pour s'y opposer ". Pour elles cette position " est une trahison, sans surprise, de la promesse faite par le président de la République en 2017 ". " Il est inacceptable que la Commission envisage encore d'aller de l'avant avec sa proposition compte tenu de la quantité de preuves scientifiques sur les effets de cette substance sur la santé et les souffrances qui en découlent " estime l'ONG HEAL (Alliance pour la santé et l'environnement).

