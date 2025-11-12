GLS Italie renforce son réseau de points de retrait avec Quadient

(AOF) - GLS, l’un des principaux acteurs du secteur de la livraison express en Italie, renforce sa stratégie de croissance sur le segment du e-commerce grâce à un partenariat avec Quadient . Dans le cadre de ce partenariat de cinq ans, GLS Italie étendra son réseau de points de retrait à travers le pays, avec l'accès progressif à des centaines de consignes multi-transporteurs de Quadient au cours des prochaines années, en démarrant par les principales régions du centre et du nord de l'Italie.

Cet accord soutient l'expansion du réseau hors-domicile de GLS à l'échelle nationale, et introduit des consignes automatiques ouvertes, accessibles à plusieurs transporteurs, afin d'offrir davantage de flexibilité et une meilleure expérience client aux consommateurs.

GLS Italie dispose déjà d'un solide réseau national de plus de 10 000 points d'expédition et de retrait, comprenant des GLS Shops, Lockers et City Depots, afin d'offrir aux e-commerçants et destinataires finaux des options de livraison fiables et pratiques.

Le modèle de Quadient permet à plusieurs transporteurs de partager une infrastructure commune tout en disposant d'espaces dédiés à leurs livraisons.

