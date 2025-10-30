 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gloo, dont le directeur technique est l'ancien directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, cherche à obtenir une valorisation de près de 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1 avec l'évaluation, ajout de détails sur l'introduction en bourse et du contexte dans l'ensemble du document)

La société Gloo Holdings, une entreprise de technologie à vocation religieuse, cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 873,4 millions de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a indiqué la société dans un document déposé jeudi, soulignant ainsi le fort élan pour les nouvelles offres.

La société, qui a embauché l'ancien directeur général d' Intel INTC.O Pat Gelsinger au début de l'année, cherche à lever jusqu'à 109,2 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en vendant 9,1 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 10 et 12 dollars.

Les introductions en bourse ont rebondi aux États-Unis en septembre après une période de faiblesse, avec une série de grands noms tels que la société fintech Klarna KLAR.N et Gemini GEMI.O des jumeaux Winklevoss, qui ont testé avec succès l'appétit des investisseurs.

Le rebond a été freiné par la fermeture du gouvernement américain, qui a entraîné des retards à court terme. Toutefois, les analystes et les dirigeants ont envoyé des messages optimistes concernant la reprise de l'activité.

Gloo est une entreprise basée à Boulder, dans le Colorado, qui propose des outils technologiques aux églises chrétiennes et à d'autres groupes confessionnels. L'entreprise a engagé Pat Gelsinger en tant que directeur de la technologie et président exécutif, où il aidera le groupe à développer des outils d'IA tels que des assistants virtuels et des chatbots.

Pat Gelsinger, qui a également dirigé VMware, a quitté Intel l'année dernière à la suite de désaccords avec le conseil d'administration sur sa stratégie de redressement.

Fondée en 2013, Gloo a levé 110 millions de dollars de fonds de croissance l'année dernière pour développer ses efforts en matière d'IA, y compris les chatbots qui offrent une fonction de "recherche sécurisée" et des réponses enracinées dans la Bible.

La société a déclaré une perte nette attribuable aux membres/actionnaires ordinaires de 69,8 millions de dollars pour les six mois se terminant le 31 juillet.

Roth Capital Partners est l'unique gestionnaire de l'offre, qui prévoit d'inscrire les actions de la société au Nasdaq sous le symbole "GLOO"

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GEMINI SPACE RG-A
17,4900 USD NASDAQ -8,72%
INTEL
40,1600 USD NASDAQ -2,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank