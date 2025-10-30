Gloo, dont le directeur technique est l'ancien directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, cherche à obtenir une valorisation de près de 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse

La société Gloo Holdings, une entreprise de technologie à vocation religieuse, cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 873,4 millions de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a indiqué la société dans un document déposé jeudi, soulignant ainsi le fort élan pour les nouvelles offres.

La société, qui a embauché l'ancien directeur général d' Intel INTC.O Pat Gelsinger au début de l'année, cherche à lever jusqu'à 109,2 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en vendant 9,1 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 10 et 12 dollars.

Les introductions en bourse ont rebondi aux États-Unis en septembre après une période de faiblesse, avec une série de grands noms tels que la société fintech Klarna KLAR.N et Gemini GEMI.O des jumeaux Winklevoss, qui ont testé avec succès l'appétit des investisseurs.

Le rebond a été freiné par la fermeture du gouvernement américain, qui a entraîné des retards à court terme. Toutefois, les analystes et les dirigeants ont envoyé des messages optimistes concernant la reprise de l'activité.

Gloo est une entreprise basée à Boulder, dans le Colorado, qui propose des outils technologiques aux églises chrétiennes et à d'autres groupes confessionnels. L'entreprise a engagé Pat Gelsinger en tant que directeur de la technologie et président exécutif, où il aidera le groupe à développer des outils d'IA tels que des assistants virtuels et des chatbots.

Pat Gelsinger, qui a également dirigé VMware, a quitté Intel l'année dernière à la suite de désaccords avec le conseil d'administration sur sa stratégie de redressement.

Fondée en 2013, Gloo a levé 110 millions de dollars de fonds de croissance l'année dernière pour développer ses efforts en matière d'IA, y compris les chatbots qui offrent une fonction de "recherche sécurisée" et des réponses enracinées dans la Bible.

La société a déclaré une perte nette attribuable aux membres/actionnaires ordinaires de 69,8 millions de dollars pour les six mois se terminant le 31 juillet.

Roth Capital Partners est l'unique gestionnaire de l'offre, qui prévoit d'inscrire les actions de la société au Nasdaq sous le symbole "GLOO"