Globus Medical table sur un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse

(AOF) - Globus Medical est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de son chiffre d’affaires préliminaire du quatrième trimestre 2023. Le fabricant de dispositifs médicaux contre les troubles musculo-squelettiques prévoit d’afficher des ventes 615,5 millions de dollars, en hausse de plus de 124% sur un an, contre un consensus à 602,3 millions. Le chiffre d’affaires annuel est attendu à 1,56 milliard de dollars, en hausse de 53,2% sur un an.

"2023 a été une année monumentale pour Globus Medica" a déclaré le patron Dan Scavilla. "Nous avons finalisé notre fusion avec NuVasive pour créer l'entreprise technologique la plus innovante sur le marché de la colonne vertébrale. Notre intégration se déroule comme prévu et nous sommes satisfaits de la rétention de nos ventes jusqu'à présent".