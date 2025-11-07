Globus Medical progresse après des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Globus Medical GMED.N augmentent de 28,8 % à 79,47 $ avant le marché

** La société a affiché jeudi en fin de journée des ventes de 769 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 734,35 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** Le directeur général Keith Pfeil a déclaré que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a bondi de 23%, grâce à une croissance de 10% de l'activité Spine aux Etats-Unis, alors que la dynamique s'est accélérée avec une demande généralisée sur l'ensemble des produits et des zones géographiques de l'entreprise

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,18 $ par action au troisième trimestre, contre une estimation de 78 cents par action

** À la dernière clôture, l'action GMED était en baisse de 25,4 % depuis le début de l'année