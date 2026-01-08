Globus Medical grimpe en flèche grâce à un quatrième trimestre meilleur que prévu et à des perspectives pour l'année fiscale en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Globus Medical GMED.N augmentent de 8,4 % à 98,17 $ en pré-marché, et devraient ouvrir à un niveau record si les gains actuels se maintiennent
** La société prévoit des ventes de 823,2 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 776,8 millions de dollars par les analystes - données compilées par LSEG
** Attribue une meilleure performance aux produits de chirurgie rachidienne et aux technologies habilitantes
** GMED prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 26 entre 4,30 et 4,40 $ contre une estimation de 3,82 $
** Trois courtiers augmentent le prix de l'action
** Nous pensons que GMED est bien positionné pour croître au-dessus du marché - Jefferies
** Neuf des 15 courtiers considèrent le titre comme "acheter" ou plus, six comme "conserver"; leur PT médian est de 105 $ - données compilées par LSEG
** Les actions de GMED ont gagné 5,6 % l'année dernière
