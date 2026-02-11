 Aller au contenu principal
GlobalFoundries prévoit un chiffre d'affaires trimestriel élevé grâce à la demande de puces des centres de données
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GlobalFoundries GFS.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, soutenu par une forte demande pour ses puces, et a annoncé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 7 % dans les échanges de pré-marché.

GlobalFoundries s'est de plus en plus tourné vers le secteur à forte croissance des infrastructures d'intelligence artificielle, en fabriquant des puces spécialisées qui permettent aux centres de données de transférer des données entre eux à grande vitesse.

En novembre, la société a acheté Advanced Micro Foundry , un fabricant de puces basé à Singapour qui se concentre sur la photonique du silicium, une technologie qui utilise des impulsions de lumière pour transmettre des données .

GlobalFoundries a déclaré avoir doublé son chiffre d'affaires dans le domaine de la photonique du silicium pour atteindre plus de 200 millions de dollars l'année dernière, et s'attend à ce qu'il double encore cette année.

GlobalFoundries prévoit un chiffre d'affaires de 1,63 milliard de dollars pour le premier trimestre , plus ou moins 25 millions de dollars, contre des estimations de 1,61 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 35 cents, plus ou moins 5 cents, alors que les analystes s'attendent à 34 cents.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 1,83 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,80 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 55 cents par action, alors que les estimations tablaient sur un bénéfice de 47 cents.

