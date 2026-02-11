 Aller au contenu principal
GlobalFoundries entouré pour sa rentabilité améliorée
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 16:27

GlobalFoundries grimpe de 9% en début de séance à Wall Street, à la suite de la publication d'un BPA non GAAP en croissance de 20% à 0,55 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 2,7 points à 18,3%.

Le fabricant de semiconducteurs pour l'automobile et l'électronique grand public a vu sa marge brute ajustée s'améliorer de 3,6 points à 29% pour des revenus stables à 1,83 MdUSD, des niveaux eux aussi égaux ou supérieurs à ses fourchettes cibles.

"Nos acquisitions récentes élargissent les capacités de GF en un fournisseur de solutions technologiques diversifiées et holistiques", souligne son CEO Tim Breen, tout en revendiquant une gestion des coûts rigoureuse.

"Notre technologie et notre présence différenciées s'avèrent parfaitement adaptées au service des centres de données IA, de l'IA physique et des mégatendances de l'externalisation qui définissent notre secteur", poursuit-il.

Par ailleurs, GlobalFoundries indique que son conseil d'administration a approuvé une autorisation de rachat d'actions allant jusqu'à 500 MUSD, une autorisation valide pour une période initiale de 12 mois, mais susceptible d'être modifiée.

