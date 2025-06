GlobalFoundries augmente ses plans d'investissement à 16 milliards de dollars, en mettant l'accent sur la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation tirée de l'interview de la directrice générale) par Max A. Cherney et Stephen Nellis

Le fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'augmenter ses plans d'investissement à 16 milliards de dollars, en allouant 1 milliard de dollars supplémentaires aux dépenses d'investissement et 3 milliards de dollars à la recherche dans plusieurs technologies de puces émergentes.

L'entreprise basée à Malte, dans l'État de New York, a déclaré qu'elle travaillait avec l'administration Trump pour amener la technologie de fabrication de puces et divers composants de cette chaîne d'approvisionnement sur le sol américain.

Le fabricant de puces a attribué cette expansion à l'essor du matériel d'intelligence artificielle, une tendance qui a également profité à d'autres fabricants de puces tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330.TW .

L'augmentation des dépenses d'investissement d'un milliard de dollars devrait soutenir l'expansion des usines à New York et dans le Vermont, et s'ajoute aux 12 milliards de dollars que la société a déclaré en 2024 qu'elle prévoyait d'investir au cours des 10 prochaines années et plus . GlobalFoundries n'a pas divulgué de calendrier précis pour le financement supplémentaire annoncé mercredi. Certains travaux sont déjà en cours, comme la conversion de l'usine du Vermont pour produire des puces utilisant une technologie appelée nitrure de gallium, qui peut être plus économe en énergie que le silicium standard dans certaines applications.

"La raison pour laquelle nous ne sommes pas très clairs sur ce qui sera dépensé et quand, c'est qu'une partie de ces dépenses est évidemment liée à la demande", a déclaré Tim Breen, directeur général de GlobalFoundries, à l'agence Reuters. "Nous constatons une très forte demande, mais il faut du temps pour convertir la demande () en rampes spécifiques et en calendrier de projet. Et ce que nous ne voulons pas, c'est être trop en avance ou trop en retard"

Les 3 milliards de dollars de recherche et développement que GlobalFoundries a déclaré dépenser seront répartis dans trois domaines: les technologies d'emballage des puces, la photonique du silicium qui peut être utilisée pour fabriquer des processeurs d'informatique quantique, et le nitrure de gallium, qui est utilisé dans les véhicules électriques et d'autres applications liées à l'énergie, tels que les serveurs d'IA. En avril, Intel INTC.O et TSMC ont présenté leurs dernières capacités de fabrication et d'emballage de puces lors d'événements, y compris la capacité d'assembler plusieurs puces dans un dispositif de la taille d'une assiette à dîner .