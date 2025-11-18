GlobalFoundries achète l'entreprise singapourienne Advanced Micro Foundry pour accélérer les réseaux de centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Le fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O a déclaré lundi qu'il avait acquis Advanced Micro Foundry (AMF), un fabricant de puces basé à Singapour qui se concentre sur la photonique du silicium, un domaine à croissance rapide qui est utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques.

GlobalFoundries n'a pas divulgué les détails financiers de l'opération. La technologie photonique du silicium peut être utilisée pour intégrer les technologies traditionnelles des puces informatiques aux technologies des réseaux optiques qui utilisent des impulsions de lumière pour transmettre des données. Ce domaine se développe rapidement, Nvidia travaillant avec Taiwan Semiconductor Manufacturing pour regrouper certaines de ses puces de réseau avec des connexions optiques. Une série de start-ups de la Silicon Valley bien financées, telles que Ayar Labs, Celestial AI et Lightmatter , s'intéressent également aux connexions optiques entre les puces, certaines d'entre elles faisant appel à GlobalFoundries en tant que fabricant. GlobalFoundries est déjà un acteur majeur de la photonique du silicium, aidant des startups telles que PsiQuantum , qui construit un ordinateur quantique à Chicago , à fabriquer ses puces à base de photonique. Avec l'acquisition d'AMF, GlobalFoundries a déclaré qu'elle pensait devenir le plus grand fabricant de photonique de silicium au monde et qu'elle établirait un nouveau centre de recherche à Singapour.

"Alors que les données se déplacent plus rapidement et que les charges de travail deviennent plus complexes, la capacité à déplacer des informations avec plus de rapidité, de précision et d'efficacité énergétique est désormais fondamentale pour les centres de données d'IA et les réseaux de télécommunications avancés", a déclaré Tim Breen, directeur général de GlobalFoundries, dans un communiqué.