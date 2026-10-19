Global X lance un ETF dédié aux sociétés minières aurifères responsables

(Zonebourse.com) - Global X ETFs Europe annonce le lancement du Global X Responsible Gold Miners UCITS ETF (GLDX), un fonds indiciel coté qui permet d'investir dans les sociétés minières aurifères mondiales en intégrant des critères de durabilité. Classé article 8 au titre du règlement européen SFDR, ce nouvel ETF affiche des frais annuels de 0,55%.

Le Global X Responsible Gold Miners UCITS ETF fait son entrée à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) et sur Deutsche Börse Xetra. Des cotations sur Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange sont également prévues prochainement.

Avec ce lancement, Global X entend proposer aux investisseurs une exposition au secteur aurifère à travers une approche tenant compte des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises minières.

Historiquement considéré comme une réserve de valeur, l'or constitue également un instrument potentiel de diversification des portefeuilles. Sa demande repose sur plusieurs catégories d'acteurs, notamment les investisseurs, les consommateurs et les banques centrales. Les achats soutenus de ces dernières pourraient continuer à soutenir le marché du métal précieux à long terme.

Les sociétés minières aurifères offrent, pour leur part, une exposition indirecte à l'évolution du cours de l'or. Leur rentabilité dépend non seulement des fluctuations du métal jaune, mais aussi de leurs coûts de production, de leur efficacité opérationnelle et de leurs décisions d'allocation du capital. Ces différents facteurs peuvent influencer sensiblement leurs marges bénéficiaires et leurs flux de trésorerie.

Une sélection fondée sur des critères de durabilité. Le nouvel ETF réplique le MerQube Responsible Gold Miners Index, un indice conçu pour sélectionner des sociétés minières aurifères à partir de critères liés à l'exploitation responsable.

Sa méthodologie combine des filtres de durabilité, des indicateurs d'impact environnemental ainsi qu'une sélection de critères sociaux et de gouvernance. L'indice ajuste également la pondération de ses composantes en fonction de paramètres définis dans son cadre d'évaluation des pratiques minières responsables.

Avec un ratio de frais totaux (TER) de 0,55%, GLDX vient ainsi enrichir l'offre d'ETF thématiques de Global X, en associant une exposition aux actions de producteurs d'or à une approche intégrant des critères ESG.

Le fonds reste néanmoins exposé aux risques propres aux actions minières, notamment à la volatilité des cours de l'or, à l'évolution des coûts d'exploitation et aux risques opérationnels et réglementaires du secteur.

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