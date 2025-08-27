 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Global X ETFs se réorganise après le départ de son responsable
information fournie par Agefi Asset Management  27/08/2025 à 08:00

Global X ETFs Europe a mis en place une structure de direction bicéphale suite au départ de son responsable Rob Oliver, après cinq ans de présence dans les rangs de la structure, selon Investment Week .

George Taylor, directeur des opérations pour l’Europe, assumera le rôle de codirecteur de Global X ETFs Europe. Il sera responsable de toutes les fonctions opérationnelles, produits et contrôle.

La société a également créé le poste de directeur du développement commercial et codirecteur, qui supervisera les ventes, le marketing, les relations publiques et la stratégie d’investissement. George Taylor occupera ce poste à titre intérimaire.

