Global Payments ajoute deux administrateurs à son conseil d'administration

La société de paiement Global Payments GPN.N a déclaré lundi qu'elle avait nommé deux administrateurs à son conseil d'administration en collaboration avec Elliott Investment Management.