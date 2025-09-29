Global Payments ajoute deux administrateurs à son conseil d'administration après la prise de participation d'Elliott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)

Global Payments GPN.N a déclaré lundi avoir nommé deux administrateurs à son conseil d'administration en collaboration avec le fonds spéculatif activiste Elliott Investment Management.

Cette décision intervient quelques mois après qu'Elliott, l'un des plus grands investisseurs activistes au monde, a construit une participation importante dans la société de paiement, qui cherche à se concentrer uniquement sur le traitement des paiements pour les entreprises.

Patricia Watson et Archana Deskus ont été nommées au conseil d'administration de Global Payments, avec effet immédiat.