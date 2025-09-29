 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 882,99
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Global Payments ajoute deux administrateurs à son conseil d'administration après la prise de participation d'Elliott
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)

Global Payments GPN.N a déclaré lundi avoir nommé deux administrateurs à son conseil d'administration en collaboration avec le fonds spéculatif activiste Elliott Investment Management.

Cette décision intervient quelques mois après qu'Elliott, l'un des plus grands investisseurs activistes au monde, a construit une participation importante dans la société de paiement, qui cherche à se concentrer uniquement sur le traitement des paiements pour les entreprises.

Patricia Watson et Archana Deskus ont été nommées au conseil d'administration de Global Payments, avec effet immédiat.

Valeurs associées

GLOBAL PAYMENTS
84,345 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy
    Stellantis change de directeur financier, Laranjo remplace Ostermann
    information fournie par Reuters 29.09.2025 15:18 

    Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles". Ce nouveau changement au sein de la ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.09.2025 15:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    La croissance suisse revue en légère hausse au deuxième trimestre, à 0,2%
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.09.2025 14:57 

    Le ministère suisse de l'Economie a revu en légère hausse lundi son estimation de croissance du produit intérieur brut (PIB) suisse au deuxième trimestre, la relevant à 0,2% hors événements sportifs, contre 0,1% initialement annoncé en août. Il a également légèrement ... Lire la suite

  • ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )
    Espagne: l'inflation repart à la hausse en septembre, à 2,9% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.09.2025 14:56 

    L'inflation est repartie à la hausse en septembre pour atteindre 2,9% sur un an, soit deux dixièmes de point de plus qu'en août, selon une estimation provisoire publiée lundi par l'Institut national de Statistiques (INE). Après 2,7% en août, mois pendant lequel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank