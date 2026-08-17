Global Net Lease en hausse après que BMO a relevé sa note à “surperformer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions de la société d'investissement immobilier diversifiée Global Net Lease ( GNL.N ) progressent de 6,2 % à 9,30 dollars en pré-ouverture

** BMO reprend la couverture de GNL et relève sa note de “market perform” à “outperform”; l'objectif de cours est maintenu à 10 dollars

** GNL devrait renouer avec la croissance après l’acquisition de Modiv Industrial pour 535 millions de dollars, une opération qui devrait améliorer la qualité et la composition de son portefeuille, selon la société de courtage

** La société a finalisé jeudi l’acquisition de Modiv Industrial

** BMO relève son estimation du FFO par part pour 2026 de 55 cents à 62 cents par part

** Six des dix sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, trois la note “conserver” et une la note “vendre”; le cours cible médian est de 10 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 1,9 % depuis le début de l'année