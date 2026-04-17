Global Net Lease en baisse après que BMO a réduit sa cote à "market perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 avril -
** Les actions du fonds d'investissement immobilier diversifié Global Net Lease GNL.N chutent de près de 1 % à environ 10 $ avant le marché
** BMO rétrograde l'action de "surperformance" à "performance du marché", l'objectif de prix reste inchangé à 10 $
** La société de courtage estime que la hausse sera probablement limitée car GNL passe d'une croissance rapide à la réduction de sa dette, ce qui peut tempérer l'élan des bénéfices à court terme
** L'exposition de l'entreprise aux grands bureaux est un vent contraire, car leur vente peut limiter l'évaluation - BMO
** Quatre des neuf sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, quatre comme un "maintien" et une comme une "vente"; PT médian de 10 $ - données de LSEG
** L'action a augmenté de 11,9 % depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture
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