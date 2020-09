Global EcoPower Premiers résultats des audits

Premiers résultats des audits



Le conseil d'administration de GEP s'est réuni le 2 septembre aux fins d'examiner l'avancement et les premiers résultats des audits lancés à la suite du changement de gouvernance de GEP.

Audit comptable

Compte tenu de la complexité du groupe, le calendrier de réalisation de l'audit confié à PricewaterhouseCoopers France a pris du retard.

Le conseil d'administration en charge de l'arrêté des comptes 2019 est programmé le 15 septembre 2020 avec une reprise de la cotation envisagée à l'issue de la publication.

Le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a autorisé le report de l'assemblée générale en novembre 2020.

Audit technique et reconfiguration du complexe avec des photo-bioréacteurs

Concernant le complexe de Payra, l'audit technique réalisé a révélé certaines carences dans la conception du complexe, ainsi qu'un dépassement important du budget, lié pour partie à l'omission de certains postes dans le budget initial. GEP est en recherche de financement complémentaire.

La reconception du complexe mise en œuvre dès le 15 juillet a permis de trouver des solutions plus avantageuses.